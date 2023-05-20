В ЮФО поддержали идею о штрафах за распространение данных о местоположении военных объектов

Парламенты Южного федерального округа поддержали инициативу Госсовета Крыма о введении административной ответственности за распространение информации о военных объектах, которая позволяет определить их фактическое расположение. Об этом сообщается на сайте законодательного органа Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Госсовета Крыма Фото: сайт Госсовета Крыма

Инициатива крымских законодателей о внесении поправок в КоАП получила поддержку в ходе XХХVIII конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, которая завершилась в Адыгее.

За распространение соответствующих данных депутаты предложили наказывать штрафами или обязательными работами. По словам спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, данная норма позволит повысить уровень безопасности и снизить риски вскрытия позиций Вооруженных сил РФ.

Андрей Петров

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