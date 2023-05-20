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Коммерсантъ FM
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Рэпер Schokk заявил, что ему запретили принести флаг России на его концерт в Москве

Рэпер Schokk (Дима Бамберг) заявил, что охрана московского клуба «Флакон» не разрешила ему пронести флаг России на собственный концерт. В клубе пояснили, что боялись провокаций.

Дима Бамберг

Дима Бамберг

Фото: @dimitribamberg

Дима Бамберг

Фото: @dimitribamberg

Об инциденте сам рэпер сообщил со сцены на концерте, который прошел вчера, 19 мая, в заведении Urban на территории «Дизайн-завода» (известен как «Флакон»). «Этот флаг мы пронесли тайком. Охрана на входе во "Флакон" пыталась этот флаг отобрать. Они сказали, что им запретили пускать людей с флагами. Охрана сказала, что им нельзя пропускать людей с флагами этой страны»,— сказал он.

Неназванные сотрудники клуба сказали Telegram-каналу Подъем, что боялись провокаций. «Мы боимся провокаций. Вопрос в этом. Мы ж не знаем, что человек с этим флагом потом будет делать. Может, он его подожжет, порежет и будет что-то сообщать нехорошее»,— заверили они. Официально в Urban инцидент пока не комментировали.

После инцидента депутат Госдумы Сергей Каргинов заявил, что готовит обращения в прокуратуру. «Наш флаг — символ единства, и всем, кому он чужд, исполнитель предложил убраться подальше. Руководству "Флакона" передаю пламенный привет и прошу в ближайшее время быть готовыми к встрече с представителями МВД и прокуратуры»,— приводит слова депутата RT.

Дима Бамберг — гражданин Германии, он переехал в Москву после начала российской военной операции. Он утверждал, что в Германии против него возбудили дело за поддержку действий РФ. В интервью Ксении Собчак рэпер не исключил, что события в украинской Буче были «постановкой ВСУ».

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