Облигации со многими переменными

Банк России не исключает возможность повышения ключевой процентной ставки. Это оказывает давление на стоимость коротких классических ОФЗ. Защиту могут обеспечить флоатеры, которые выпускаются как Минфином, так и корпоративными заемщиками. Последние все активнее используют такие бумаги для привлечения финансирования. При наивысшем рейтинге эмитента такие облигации доступны неквалифицированным инвесторам без ограничений. Однако при таких инвестициях необходимо учитывать их особенности, а также обращать внимание на ликвидность, которая обычно ниже, чем в случае классических бумаг.

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В погоне за ставками

После уверенного снижения и обновления в апреле локального минимума доходность коротких гособлигаций на текущей неделе закрепилась в диапазоне 7,3–8,3% годовых. За неделю доходности выросли в среднем на 5 базисных пунктов (б. п.), с начала месяца рост составил около 20 б. п. Подъем происходит на фоне ужесточения риторики представителей Банка России, которые все активнее начали говорить о возможном повышении ставки. «Как правило, ЦБ повышает ключевую ставку в связи с высокой текущей или ожидаемой инфляцией, что ведет к повышению доходностей и снижению цен классических ОФЗ с постоянным доходом»,— отмечает руководитель отдела по работе с облигациями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Николай Рясков.

Защитой от возможного изменения денежно-кредитной политики ЦБ могут выступать облигации с плавающим купоном (флоатеры).

Самым известным и многочисленным флоатером являются гособлигации с переменным купоном (ОФЗ-ПК). Ставка по их купону зависит от размера ставки RUONIA (средняя ставка, по которой крупнейшие российские банки выдают друг другу кредиты на один день). По выпускам, которые выпущены в декабре 2014 года, ставка купона определяется как среднее значение ставки RUONIA за предыдущий полугодовой купонный период, увеличенная в зависимости от выпуска на 120–160 б. п. «По остальным выпускам, начало размещения которых приходится на 2020–2023 годы, купонный доход рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий квартальный купонный период с временным лагом в семь календарных дней»,— поясняет главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак. По его оценке, всего на рынке обращается ОФЗ-ПК почти на 7 трлн руб. (37,1% от совокупного объема рублевых гособлигаций).

Гособлигации доступны для покупки даже неквалифицированным инвесторам без тестирования. При этом, как отмечает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега, купить такие бумаги можно как на вторичных торгах («в биржевом стакане»), так и на первичных размещениях (аукционах). Правда, в нынешнем году Минфин очень редко предлагает такие бумаги. Единственное размещение прошло 3 мая, когда при спросе около 261 млрд руб. были размещены облигации на 75,5 млрд руб.

Корпоративное разнообразие

Впрочем, такие долговые бумаги предлагают инвесторам и корпоративные заемщики. По оценке Александра Ермака, на рынке обращается 160 выпусков корпоративных облигаций с плавающим купоном (ПК) на общую сумму 4,3 трлн руб. В качестве привязки ставки купона в них используются не только величина ставки RUONIA, но и ключевая ставка Банка России, инфляция, а в ряде случаев величина инфляции и темпы роста ВВП либо величина инфляции и ключевая ставка ЦБ. При этом самым популярным ориентиром, по словам господина Ермака, выступает ключевая ставка Банка России, на который приходится почти 77% всех корпоративных флоатеров.

Вместе с тем в последние месяцы компании стали чаще выпускать долговые бумаги с привязкой купона к ставке RUONIA.

По данным Александра Ермака, с конца минувшего года было размещено четыре таких выпуска на 192,4 млрд руб. В частности, на минувшей неделе Россельхозбанк завершил сбор заявок на трехлетние облигации на 15 млрд руб., купон по которым установили на уровне RUONIA + 150 б. п. С учетом того что ставка RUONIA для первого купона составила 7,16% годовых, в результате общая ставка составила 8,66% годовых. На предстоящей неделе аналогичные бумаги будет размещать ГМК «Норильский никель» на сумму не менее 30 млрд руб. с полугодовым купоном. По словам господина Ермака, премия по таким бумагам составляла 130–200 б. п. по выпускам первого-второго эшелонов.

На рынке обращаются и валютные флоатеры. На бирже представлен тип облигаций, номинированных в юанях, на общую сумму 9 млрд CNY, ставка купонов по которым привязана к China Loan Prime Rate (LPR) 1Y (устанавливается Народным банком Китая) с премией 10–120 б. п., рассказал господин Ермак.

Внимание на рейтинг

В отличии от ОФЗ-ПК, без ограничений неквалифицированным инвесторам в настоящее время доступны бумаги только высококачественных эмитентов (с рейтингом ААА). Для эмитентов с более низким кредитным рейтингом потребуется тестирование. По словам управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Руслана Николенко, размещение облигаций с плавающей ставкой РСХБ включало в себя такое требование.

К тому же инвесторам стоит учитывать то обстоятельство, то ликвидность таких бумаг обычно ниже, чем классических облигаций. По оценке Александра Ермака, с начала года объем сделок с ОФЗ-ПК составил 362 млрд руб., а с ОФЗ-ПД — 807 млрд руб. «Учитывая защитный характер таких бумаг, обычно их покупают в портфель до погашения»,— поясняет он.

Недостатком таких инвестиций будет более низкая прогнозируемость будущих доходов.

При этом, как отмечает Максим Чернега, флоатеры с привязкой к ставке ЦБ более предсказуемы с точки зрения будущего изменения ставки купона, чем ОФЗ-ПК.

При этом как классические облигации такие бумаги подвержены риску изменения цены. «Флоатеры вроде как должны торговаться около номинала. Однако существует определенный лаг при формировании котировки. Соответственно, инвесторам нужно учитывать, что в моменте может быть небольшая просадка по доходности и небольшое изменение по цене»,— отмечает Максим Чернега. К тому же при переходе Банка России к снижению ключевой ставки интерес участников рынка к таким бумагам может сильно ослабнуть, обращает внимание Руслан Николенко.

Виталий Гайдаев