В Сиднее прошел митинг в поддержку России и Ассанжа

В Сиднее состоялся митинг против НАТО, войн, в поддержку России и за свободу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Участники акции пришли с российскими флагами, некоторые из них были одеты в футболки с символом Z.

Как сообщает «РИА Новости», на митинге выступил отец основателя WikiLeaks Джон Шиптон, он вышел на трибуну в шапке-ушанке. Также на мероприятии по мобильной связи выступил пророссийский блогер Семен Бойков, который с января скрывается в посольстве РФ, так как суд выдал ордер на его арест за нападение на 76-летнюю участницу митинга в поддержку Украины в декабре 2022 года.

Господин Бойков утверждает, что в акции участвовали как минимум 3000 человек. По его словам, «многие свободные граждане Запада видят в России последний оплот, защиту от глобализации». Акции протестов также прошли в других городах Австралии, в том числе в Брисбене, Перте, Мельбурне, Аделаиде.

С июня 2012 года Джулиан Ассанж находился на территории посольства Эквадора в Лондоне, но в апреле 2019 года Эквадор лишил его дипломатического убежища, после чего он был задержан. В июне 2022 года Великобритания одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США, где его обвиняют в публикации конфиденциальных военных документов и дипломатических телеграмм.

О развитии дела — в материале «Ъ» «Юристы играют с жизнью Джулиана Ассанжа».