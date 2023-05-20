МЧС предупредило о ливнях, шквалистом ветре и возможных подтоплениях на Кубани

С 20 по 22 мая по всей территории Краснодарского края (за исключением Сочи) ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений. Предупреждение о непогоде опубликовала пресс-служба ГУ МЧС Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, в эти дни в регионе прогнозируется сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20–22 м/с. Кроме того, в Отрадненском, Мостовском, Лабинском и Апшеронском районах, а также в Геленджике и Туапсинском районе возможен подъем уровня воды в реках, вплоть до неблагоприятных отметок.

«В связи с этим МЧС Кубани призывает жителей и гостей региона следить за погодой, соблюдать правила безопасности»,— заявили в ведомстве.

Александр Орлов

Читайте нас в Telegram