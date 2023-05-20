В Ночь музеев в Краснодарском крае пройдет больше 1000 мероприятий

В Краснодарском крае в рамках акции «Ночь музеев» состоится больше 1000 мероприятий, которые подготовили 60 учреждений региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Среди них — фондовые экспозиции, авторские инсталляции, экскурсии и мастер-классы. Кроме того, откроются музыкальные и литературные гостиные. Например, музей-заповедник имени Е. Д. Фелицына предлагает пешую экскурсию и театрализованную экскурсию-сказ. В Музейном дворике молодые художники и студенты Краснодарского художественного училища будут писать этюды и проведут мастер-классы по печатной графике. У входной группы Музыкального театра состоится концерт Государственного кубанского духового оркестра. Зрители не только услышат шедевры духовой музыки, но и узнают историю появления и развития духовых оркестров.

«Знаю, что это мероприятие находит отклик у большого количества жителей и гостей края. В этот раз акция будет посвящена Году педагога и наставника. В центре внимания — истории о героях, непосредственных участниках исторических событий, первооткрывателях и ученых»,— написал в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Ночь музеев» — ежегодная международная акция, которая проходит в мае и традиционно приурочена к Международному дню музеев, который отмечается 18 мая. Ключевая задача — привлечение внимания аудитории к музейным шедеврам и коллекциям, истории и культурному наследию с помощью тематических мероприятий в музеях. В Краснодарском крае она будет проходить 20 мая с 18 до 23 часов.

В 2022 году участниками «Ночи музеев» на Кубани стали 292 тыс. человек.

Александр Орлов

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