Мужчина погиб в ДТП в Воткинском районе Удмуртии

ДТП произошло сегодня, 20 мая, около 9 часов утра на автодороге «Ижевск — Воткинск — Молчаны» в Воткинском районе Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Как сообщает 1 отдел ГИБДД по Удмуртии, 60-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество движущемуся по главной, и столкнулся с «Ладе Гранте», под управлением 57-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Ваз-2110 погиб, пассажир автомобиля «Лада Гранта» — 58-летняя женщина получила травмы и госпитализирована. Сообщается, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности.