В Ярославской области на птицефабрике выявлен птичий грипп

Прокуратура Ярославской области организовала проверку ООО «Птицефабрика «Романовская», где у кур выявлен высокопатогенный вирус птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вход на птицефабрику в поселке Фоминское

Фото: Прокуратура Ярославской области Вход на птицефабрику в поселке Фоминское

Фото: Прокуратура Ярославской области

Птицефабрика находится в поселке Фоминское Тутаевского района. По данным источника «Ъ-Ярославль» на предприятии около 800 тыс. кур, есть данные, что от опасной болезни могли погибнуть около 3 тыс. птиц. Помимо прокуратуры, на территории предприятия работают специалисты департамента ветеринарии. Организован ветконтроль.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о ветеринарии, о предотвращении распространения заболевания на территории Ярославской области. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования,— заявили в прокуратуре Ярославской области.

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