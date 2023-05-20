В Ярославле скончался пешеход, попавший под автобус

В Ярославле автобус «ЛИАЗ» маршрута №1 сбил пешехода, переходившего дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Мужчина скончался в больнице. Об этом рассказали в УМВД по Ярославской области.
Место ДТП
Фото: УГИБДД по Ярославской области
ДТП зарегистрировано около 14:30 дня 19 мая на Московском проспекте в Ярославле. Мужчина 1958 года рождения переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда был сбит автобусом.
«В результате ДТП пешеход был госпитализирован, впоследствии скончался»,— отметили в пресс-службе УМВД. Горевший для участников ДТП сигнал светофора в УВД не уточняют. Маршрут №1 в Ярославле с 13 мая обслуживает ООО «ЯТК-2».