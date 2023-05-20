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Коммерсантъ FM
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Суд в США зафиксировал нарушения ФБР при сборе данных участников протестов

Суд в Вашингтоне зафиксировал, что сотрудники Федерального бюро расследования (ФБР) многократно допускали нарушения: обращались к предназначенной для контрразведывательных целей базе данных для поиска сведений о не имевших отношения к этой сфере американцах, в том числе участников протестов. Заключение суда приводит The Washington Post.

Такие нарушения ФБР допускало примерно в 278 тыс. случаев. База данных для контрразведывательных целей пополняется за счет сведений, полученных путем перехвата электронных сообщений и другой разведывательной деятельности за пределами США. База должна помогать бороться с работой разведслужб других стран и террористами.

Доступ к ней имеет аппарат директора Национальной разведки США и ФБР. Однако обращаться к ней сотрудники могут, только если поиск по ней позволит получить информацию, касающуюся разведки.

В 2020 году ФБР обращалось к базе для поиска сведений о 133 лицах, задержанных в связи с беспорядками и протестами. Тогда в США проходили демонстрации Black Lives Matter. Кроме того, сотрудники ФБР пытались найти в базе сведения о лицах, причастных к штурму Капитолия в январе 2021 года, а в 2020 году искали информацию о тысячах людей, жертвовавших средства на кампанию политика, баллотировавшегося в Конгресс США.

Суд постановил, что ФБР обращалось к базе при отсутствии достаточных для этого оснований, то есть использовало базу ненадлежащим образом. Как отмечает Politico, если сотрудников ФБР еще раз уличат в подобных действиях, доступ к базе могут ограничить.

Анастасия Ларина

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