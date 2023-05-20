В Ярославле сохраняется высокое число отказов при закреплении детей за поликлиниками

В Ярославле в 2022 году 188 детям было отказано в закреплении за городскими поликлиниками. Статистику на заседании комитета областной думы по здравоохранению озвучил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детская поликлиника на улице Попова

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Детская поликлиника на улице Попова

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Детский омбудсмен подчеркнул, что ситуация начала меняться в лучшую сторону. По сравнению с 2021 годом количество отказов в закреплении детей за поликлиниками сократилось. Но в Ярославле проблема остается.

«У нас в 2021 году был 501 отказ по закреплению детей за поликлиниками. Это практически каждый рабочий день двум детям отказывали в закреплении. В этом году больше чем в два раза снизили — 188 отказов. Но все отказы, где Ярославский сельский район пересекается с городом Ярославлем»,— озвучил данные Михаил Крупин.

Одним из оснований для отказа в прикреплении к медицинской организации несовершеннолетних является превышение нагрузки на поликлинику. В связи с этим уполномоченный поинтересовался у представителя департамента здравоохранения, как обстоят дела со строительством новых медучреждений для детей.

«С середины лета у нас планируется открытие поликлиники при клинической больнице №2 во Фрунзенском районе. У нас в этом году открыт педиатрический блок в Ярославском районе в Карабихе. Сейчас завершается утверждение проекта и предполагаем, что с этого года выйдут на площадку по строительству корпуса областной детской клинической больницы. По детской поликлинике в Рыбинске средств пока нет»,— ответила начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям департамента здравоохранения Ярославской области Любовь Лебедева.

Андрей Иванов