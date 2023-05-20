«Авиасейлс»: Грузия занимает второе место по бронированию билетов на июнь

Грузия стала вторым по популярности туристическим направлением у россиян, сообщили представители сервиса по бронированию билетов «Авиасейлс» на основе анализа внутренних данных. Турция, как всегда, стала самым популярным туристическим направлением для летнего отдыха у россиян.

«Грузия, с которой восстановилось прямое авиасообщение, стала самым популярным зарубежным туристическим направлением из России после Турции. Прямой перелет Москва--Тбилиси в июне стоит от 21,6 тыс. руб. в одну сторону»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

В «Авиасейлс» также назвали цены билетов по самым популярным туристическим направлениям в июне:

Турция — от 10,4 тыс. руб.; Грузия — от 21,6 тыс. руб.; Таиланд — от 24,8 тыс. руб. (с пересадкой); Израиль — от 16 тыс. руб; Китай — от 21,6 тыс. руб.

10 мая президент Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию. С 15 мая президент отменил визовый режим для граждан Грузии. Сейчас рейсы в Грузию выполняют авиакомпании «Азимут», Georgian Airways, Red Wings.

Анастасия Ларина