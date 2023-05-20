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Коммерсантъ FM
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«Авиасейлс»: Грузия занимает второе место по бронированию билетов на июнь

Грузия стала вторым по популярности туристическим направлением у россиян, сообщили представители сервиса по бронированию билетов «Авиасейлс» на основе анализа внутренних данных. Турция, как всегда, стала самым популярным туристическим направлением для летнего отдыха у россиян.

«Грузия, с которой восстановилось прямое авиасообщение, стала самым популярным зарубежным туристическим направлением из России после Турции. Прямой перелет Москва--Тбилиси в июне стоит от 21,6 тыс. руб. в одну сторону»,— рассказали «РИА Новости» в пресс-службе сервиса «Авиасейлс».

В «Авиасейлс» также назвали цены билетов по самым популярным туристическим направлениям в июне:

  1. Турция — от 10,4 тыс. руб.;
  2. Грузия — от 21,6 тыс. руб.;
  3. Таиланд — от 24,8 тыс. руб. (с пересадкой);
  4. Израиль — от 16 тыс. руб;
  5. Китай — от 21,6 тыс. руб.

10 мая президент Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию. С 15 мая президент отменил визовый режим для граждан Грузии. Сейчас рейсы в Грузию выполняют авиакомпании «Азимут», Georgian Airways, Red Wings.

Анастасия Ларина

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