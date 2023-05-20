В Краснодаре 15 улиц остались без света из-за двух аварий

Сразу две аварии на объектах энергоснабжения произошли в Краснодаре, из-за чего не меньше 15 улиц остались без света. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

В Карасунском округе Краснодара восемь улиц остались без электричества Авария произошла из-за повреждения на линии 6 – 10 кВ: отключены подстанции «ПШ – 403» и 32 трансформаторных подстанций. Без света остаются улицы 8 марта, Бершанской, Вокзальная, Куренная, Сычевая, Крупской, Космонавтов, Почтовая и др.

В Прикубанском округе отключена подстанция «К-109» и 18 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы Дзержинского, Пригородная, Апельсиновая, Губкина, 1-я Трудовая, Большевицкая, Дорожная и др.

Время восстановления электроснабжения не уточняется. На месте работают аварийные бригады, добавляют в ЕДДС.

Александр Орлов

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