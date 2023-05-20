В Сочи к 1 июня завершат благоустройство Комсомольского сквера

Власти Сочи планируют к 1 июня завершить благоустройство Комсомольского сквера, которое проводят в рамках создания единого пешеходного маршрута «Две реки – одно море». Об этом в телеграм-канале сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комсомольский сквер, Сочи

Фото: Алексей Копайгородский Комсомольский сквер, Сочи

Фото: Алексей Копайгородский

По просьбам местных жителей в сквере появится новая детская площадка. Как рассказал глава города, работы по ее созданию проводятся на площади 500 кв.м. Сейчас здесь уложено бетонное основание, установлено современное энергосберегающее освещение.

Кроме того, сквер станет зеленее за счет новых элементов ландшафтного дизайна и удобной парковой мебели. Также здесь можно будет поиграть в шахматы и настольный теннис, добавил господин Копайгородский.

Всего в этом году во всех районах Сочи построят свыше 80 площадок для игр и семейного отдыха.

Александр Орлов

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