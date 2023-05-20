МЧС предупредило о высокой пожароопасности в Краснодарском крае в выходные

ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение о высокой пожароопасности (четвертого класса).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxfuel.com Фото: pxfuel.com

По данным ведомства, оно будет действовать 20 и 21 мая в северной половине региона, юго-западных и центральных районах.

В связи с этим МЧС напомнило, что в лесу запрещено пользоваться открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев. Разводить костры необходимо только на открытых площадках, окруженных минерализованной полосой не менее полуметра. В случае возникновения пожара необходимо сразу же звонить по номеру 101.

Александр Орлов

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