В Щучанском округе Зауралья ликвидирован крупный природный пожар

В Курганской области ликвидирован крупный природный пожар в Щучанском округе. Полностью потушить возгорание вблизи двух населенных пунктов удалось 19 мая в 23:30, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар начался днем 18 мая рядом с деревнями Никитино и Михайловка. В МЧС и правительстве региона утверждали, что угрозы населенными пунктам нет, однако направили в деревни автобусы для возможной эвакуации жителей. В 9 утра 19 мая пожар был локализован.

В тушении пожара участвовали более 120 человек, задействовано 30 единиц техники, включая два самолета ИЛ-76.

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