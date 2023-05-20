Краевое агентство по сопровождению концессий возглавит руководитель дирекции, контролирующей работы на Чусовском мосту

Как стало известно «Ъ-Прикамье», руководить создаваемым в Пермском крае региональным агентством по сопровождению концессионных проектов будет Александр Соломатин, в настоящий момент возглавляющий подведомственное краевому минтрансу ГКУ «Дирекция дорожных концессий». Официально в новую должность господин Соломатин вступит с 23 мая. В краевом правительстве эту информацию подтвердили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VETTA Фото: VETTA

Указ о создании агентства по сопровождению концессионных проектов губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал 31 марта. Агентство будет органом исполнительной власти Пермского края, ответственным за реализацию концессионных соглашений (за исключением проектов в сферах ЖКХ и ИT). Решение о создании агентства краевые власти объясняли необходимостью усилить качество работы концессионными проектами и сосредоточить на каждом проекте узкоспециализированных и профильных специалистов. Осуществить регистрацию нового ведомства и организовать его работу поручили руководителю ГКУ «Дирекция дорожного концессий». Эта дирекция создавалась для контроля реализуемого в форме ГЧП проекта по строительству нового моста через Чусовую и реконструкции старого мостового перехода.