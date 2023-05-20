В Курганской области засеяли почти половину посевных площадей

Посевная кампания в Курганской области выполнена почти наполовину. Яровой сев проведен на площади более 600 тыс. га или 46% от плана, сообщает пресс-служба правительства региона.

Более 60% от запланированного объема засеяно в Шадринском, Мишкинском и Далматовском округах округа. Также более половины плана выполнили в Целинном, Каргапольском, Мишкинском и Сафакулевском округах. Посев технических культур проведен на 138 тыс. га (66%). Картофеля посажен на 70% площадей, овощи — на 60%.

В этом году всеми сельхозкультурами планируется засеять почти 1,4 млн га, что на 30 тыс. га больше прошлогоднего показателя. «Посевная идет полным ходом. Сезонные полевые работы проводятся в соответствии с намеченным планом. В этом году увеличатся площади под зерновыми и зернобобовыми, техническими и кормовыми культурами, а также под картофелем и овощами. У нас достаточно людей, техники, семян и удобрений», - подчеркнул директор департамента агропромышленного комплекса региона Павел Кощеев.

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