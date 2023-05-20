Более 200 тыс руб. долга взыскано с предприятия в пользу работника в Удмуртии

Житель Удмуртии смог получить долг по зарплате, благодаря судебным приставам. Работник Якшур-Бодьинского охотообщества не получал заработную плату на протяжении восьми месяцев, сообщает пресс-служба управления ФССП по Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По решению суда предприятие должно было выплатить своему сотруднику задолженность по зарплате в размере 103 тыс. руб., компенсацию за задержку порядка 9 тыс. руб., компенсацию за неиспользованный отпуск более 10 тыс. руб., выходное пособие более 30 тыс. руб. и моральный вред в размере 70 тыс. руб. Однако работодатель исполнять решение суда не спешил.

Тогда исполнительный документ поступил в Якшур-Бодьинское районное отделение судебных приставов. Было установлено, что у должника есть недвижимое имущество. Его передали на реализацию и в результате проведенных торгов была взыскана необходимая сумма, которую и передали работнику местного охотообщества.