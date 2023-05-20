Фонд капремонта Липецкой области возглавил чиновник из регионального управления дорог Алексей Костин

Исполняющим обязанности гендиректора фонда капремонта (ФКР) Липецкой области назначен 35-летний Алексей Костин. Об этом рассказали в пресс-службе облправительства. На этом посту он сменил Романа Сапрыкина, который перешел на должность заместителя гендиректора. В новом статусе господин Сапрыкин будет курировать производственно-технического отдел и отдел капремонта.

Алексей Костин— уроженец Грязинского района Липецкой области. Большую часть трудовой деятельности провел в ОАО «ЛАЛ», где за восемь лет прошел путь от менеджера по работе с корпоративными клиентами до гендиректора. До того, как возглавить ФКР, работал замначальника управления дорог и транспорта Липецкой области.

Мария Старикова

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