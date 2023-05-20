Орловский производитель итальянских мембранных баков увеличил финпоказатели в 2022 году

Орловский завод мембранных баков ООО «Униджиби» (принадлежит итальянской Unigb) в 2022 году увеличил выручку с 298,4 до 327 млн руб., на 9%. Это следует из раскрытой компанией бухгалтерской отчетности. При этом предприятие получило 36 млн руб. чистой прибыли против 25,1 млн руб. годом ранее — показатель вырос на 42%.

При этом общество сократило дебиторскую и кредиторскую задолженность — до 3,3 млн руб. (-23%) и 15 млн руб. (-24%) соответственно.

ООО «Униджиби» находится в Кромском районе Орловской области, производит итальянские мембранные баки. Фирма начала свою деятельность в 2002 году, став одним из первых заводов по производству мембранных баков на территории РФ. С 2008 года локализация производства достигла 100%. Гендиректор — Джорджо Бенеттоло.

Мария Старикова

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