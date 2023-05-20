Опубликовано видео обысков ФСБ у пермских общественников

РИА «Новости» опубликовало видео вчерашних обысков у пермских общественников в рамках возбужденного уголовного дела о попытке незаконного вывоза в Германию архива местного отделения общества «Мемориал» (признано в России иностранным агентом и ликвидировано по решению Верховного суда РФ). На видео попали обыски в жилье супруга экс-уполномоченного по правам человека в Пермском крае Татьяны Марголиной, а также и члена общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой. Сотрудники спецназа МВД действуют вежливо. На видео следователь сетует, что в квартире Агишевых им не открыли дверь – спецназу пришлось ее вскрывать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграмм-канал РИА Новости Фото: телеграмм-канал РИА Новости

Напомним, по версии следствия, к преступлению причастны экс-председатель краевого отделения организации Роберт Латыпов и председатель Центра исторической памяти Александр Чернышов. В рамках расследования сегодня были проведены обыски у местных правозащитников и общественников.