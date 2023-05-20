Воронежская «Квадра» хочет инвестировать в теплосети 1,6 млрд рублей

АО «Квадра» — «Воронежская генерация» (входит в дивизион ГК «Росатом» — АО «Русатом инфраструктурные решения») в 2023 году намерено инвестировать в обновление активов на территории облцентра 1,6 млрд руб. Большая часть этой суммы, 1,1 млрд руб., планируется направить на модернизацию и ремонт теплосетевого комплекса, рассказали в пресс-службе компании.

Так, энергетики проведут работы по замене 17,3 км теплосетей на улицах 20-летия Октября, Краснозвездной, Ленинском проспекте. В числе прочего будет проложено 8,4 км трубопроводов в рамках заключенного несколько лет назад концессионного соглашения. Компания планирует реконструировать ветхие участке теплотрасс за 768 млн руб., из них 275 млн руб. в рамках концессии. Вместо изношенных сетей будут проложены новые стальные трубы в пенополимерминеральной изоляции. «Такой трубопровод менее подвержен коррозии»,— пояснили в компании.

За 252 млн руб. планируется модернизировать 60 центральных тепловых пунктов, в том числе, будет возведено три новых теплопункта взамен старых. На ремонты генерирующего и вспомогательного оборудования Воронежской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 цели компания направит 589 млн руб.

Мария Старикова

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