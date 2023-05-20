Работа ТЭЦ-2 в Ижевске будет приостановлена

С 22 по 28 мая Т Плюс в рамках подготовки к отопительному периоду выполнит ремонтные работы на Ижевской ТЭЦ-2, которые возможны только при полной остановке энергообъекта, сообщает администрация города со ссылкой на пресс-службу филиала «Удмуртский» ПАО «Т Плюс».

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«В части микрорайонов Старого аэропорта горячее водоснабжение на время ремонта ТЭЦ-2 будет ограничено. Ограничения коснутся ряда домов и объектов по улицам Весенней, Ворошилова, Камбарской, Ленина, Молодежной, Союзной, Строителя Шишкина, проспекта Калашникова. Возобновить подачу ГВС в обычном режиме планируется к 15:00 29 мая», — говорится в сообщении.

Нагрузку северных и северо-западных микрорайонов, а также Буммаша энергетики планируют переключить на ТЭЦ-1. Восточные микрорайоны переведут на теплоисточник Автокотельной. «При переключениях, которые начнутся 21 мая, а также при обратном включении на теплоисточник ТЭЦ-2 29 мая возможно кратковременное снижение параметров горячего водоснабжения в домах», — предупредили в пресс-службе.