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Коммерсантъ FM
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Instagram может запустить аналог Twitter в июне

Сервис Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) готовит к запуску текстовое приложение, которое будет конкурировать с Twitter, сообщили источники Bloomberg. Сейчас новую платформу тестируют разработчики и известные люди. Ожидается, что приложение начнет функционировать в июне.

О тестировании также сообщила преподаватель маркетинга Лия Хаберман. По ее словам, сервис не будет частью Instagram. Однако пользователи смогут связать аккаунты двух платформ. В Instagram не ответили на запрос о комментарии.

Мумбайский новостной сайт Moneycontrol.com в марте сообщал, что Meta изучает планы по созданию текстового приложение. По данным издания, его кодовое название — P92. Другие источники говорили, что проект носит кодовое название «Барселона».

Как отмечает Bloomberg, покупка Илоном Маском Twitter в 2022 году и изменение политики платформы привели к тому, что многие отказались использовать соцсеть. Это заставляет пользователей искать альтернативы на рынке.

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