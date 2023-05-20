«Штрафы за навязчивую рекламу через спам-звонки только усугубят положение потребителей»

В Госдуму поступил законопроект о защите от навязчивой рекламы. Его разработка была обусловлена тем, что около 60% россиян сталкиваются с рекламными звонками от нескольких раз в день до нескольких раз в месяц. Распространителям рекламы при заключении договоров об оказании тех или иных услуг или продаже товаров часто удается склонить граждан к согласию на получение рекламных сообщений. Сейчас такое согласие нельзя аннулировать оперативно и просто. Инициативой предлагается внести в закон «О рекламе» положение, по которому устное требование о прекращении распространения рекламы будет приравнено к письменному отзыву согласия абонента или адресата на ее получение. Одновременно с этим предлагается дополнить КоАП соответствующей статьей на тот случай, если распространитель рекламы проигнорирует устный отказ. Штраф для юридических лиц предполагается установить от 100 тыс. руб. до 150 тыс., а за повторное нарушение — от 200 тыс. до 1 млн руб. Законопроект комментирует президент Краснодарской краевой ассоциации по защите прав потребителей Любовь Бахметова.



Любовь Бахметова

Фото: предоставлено автором

«Этот законопроект нереалистичный, и он не имеет никакой перспективы быть принятым. Нельзя наказывать за действия, которые невозможно ничем подтвердить. А устный отказ от получения рекламных сообщений — именно такой случай.

Что касается штрафов, даже если этот проект будет принят, то эти суммы штрафных санкций будут включены в стоимость товаров и услуг, как расходы юридических лиц. Это возможно сделать, так как цены и тарифы на товары и услуги на рынке не подвергаются государственному контролю.

Таким образом, законопроект о защите от навязчивой рекламы только усугубит сегодняшнее положение абонентов».

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