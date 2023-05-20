Возле Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,4

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Новой Каледонии — заморской территории Франции на островах в южной части Тихого океана. О разрушениях не сообщалось, угроза цунами не объявлялась.

Землетрясение произошло в 427 км от столицы Новой Каледонии — города Нумеа с населением около 93 тыс. человек и в 31 км от населенного пункта Тадин с населением 7,4 тыс. человек. Очаг находился на глубине 20 км. Данные приводит Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Накануне, 19 мая, возле Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 7,7. Власти объявляли угрозу цунами, но позже сняли ее. Волны не превысили 50 см. О пострадавших не сообщалось.

Леонид Уварчев