В Нововоронеже при поддержке атомщиков дан старт ежегодной экологической акции «Родные берега»

19 мая на площадке Нововоронежской АЭС состоялось торжественное открытие третьего сезона экологической акции «Родные Берега», которая проходит в Воронежской области третий год подряд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

Акция инициирована заместителем председателя Государственной Думы РФ, председателем общественного совета федерального партийного проекта «Единой России» «Чистая страна» Алексеем Гордеевым.

Стартовала акция с субботника, который прошел на берегу реки Дон, в одном из популярных мест отдыха нововоронежцев. Более 200 человек, в том числе около 70 сотрудников Нововоронежской АЭС, собрали 83 мешка с мусором объемом 120 литров (около 10 кубометров отходов).

Участие в мероприятии приняли председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, руководитель Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора, региональный координатор проекта «Чистая страна» Алексей Карякин, директор Нововоронежской атомной станции Владимир Поваров, глава города Нововоронеж Николай Нетяга, глава администрации городского округа город Нововоронеж Владимир Лещенко, а также сотрудники АЭС, активисты молодежных и экологических движений.

«У нас наработан успешный опыт реализации масштабных экологических проектов, в числе которых акция «Родные берега». Есть и поддержка со стороны исполнительных органов власти. Депутатами ведется планомерная работа по усовершенствованию законодательства в этой сфере. Решению экологических вопросов уделяется большое внимание и в рамках народной программы «Единой России», – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

«Жители Нововоронежа и сотрудники АЭС принимают активное участие в субботниках, экологических проектах и с большим удовольствием присоединились к акции «Родные берега». В Нововоронеже уже сложилась практика поддерживать порядок не только на улицах, в парках и скверах, но и следить за состоянием пригородных лесов и водоемов», - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

В Воронежской области растет интерес к мероприятиям акции «Родные берега». За все время работы она объединила более пяти тысяч жителей региона. Только за последние два года в ее рамках были проведены самые разнообразные проекты, как по географии, так и по формам проведения. Участие в них приняли 13 районов области, было очищено 17 водоемов и 1,2 квадратных километров прибрежных территорий.