Операторы держат связь

Сотовые операторы, работающие в Татарстане, заявляют, что продолжат развивать мобильную связь в регионе, несмотря на санкции западных стран в отношение РФ. В текущем году компании намерены построить и модернизировать 1,1 тыс. базовых станций в регионе. Работы запланированы в туристических зонах, дачных поселках и населенных пунктах, где ранее не было доступа к мобильным услугам. Сумму инвестиций сотовые компании не раскрывают. В прошлом году, как сообщал министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин, объем вложений сократился вчетверо — до 1 млрд руб. Тогда было установлено и модернизировано 850 станций мобильной связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Татарстане в 2023 году планируется построить 350 базовых станций мобильной связи. Кроме того, 750 станций будут модернизированы, сообщило министерство цифрового развития региона. По данным ведомства, «приоритетами на весну и лето 2023 года являются населенные пункты и территории, в которых ожидается большой туристический поток, перемещения жителей в дачный сезон», а также новые жилые комплексы. Власти обещают, что качество мобильной связи улучшится в том числе на набережной озера Кабан в Казани, на площади Тукая, в сквере Тинчурина, на футбольном стадионе «Ак барс арена», вблизи Березовой рощи в Дербышках, а также на территории Раифского монастыря, Лебяжьих озер, в Камском Устье и Болгаре (Спасский район Татарстана). Новые станции будут охватывать связью дачные и садовые товарищества в Советском и Авиастроительном районах Казани, в Набережных Членах, а также территории казанских поселков Сухая Река, Нагорный, Киндери, Большие клыки, Столбике, микрорайона «Салават Купере» и села Осиново (Зеленодольский район).

В 2022 году в Татарстане было установлено и модифицировано 830 базовых станций, из них в Казани – 370 базовых станций. Тогда доступ к мобильным услугам, по данным минцифры, получили жители Куюков, Званки, Камыша Пестречинского района, Куйбышева Сармановского района, Бикляни, Суровки Тукаевского района, Старого Айвана Арского района, Старого Гришкина Менделеевского района.

Объем инвестиций в развитие мобильной связи в Татарстане в 2023 году власти не называют. В прошлом году министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин заявлял, что операторы сотовой связи вчетверо сократили инвестиции в развитие сети в регионе на фоне военной спецоперации на Украине — до 1 млрд руб. вместо запланированных 4 млрд руб. «Этот вопрос связан с геополитическими событиями и компаниями, которые осуществляли поставки оборудования для сотовых операторов связей»,— пояснял господин Хайруллин в июле. По его словам, тогда операторы работали на «запасах». Но министр обещал «в первом квартале 2023 года наверстать упущенное в 2022 году».

Сами операторы связи также не называют объемы инвестиций в Татарстане. Директор МТС в республике Марат Шакиров лишь сказал «Ъ-Казань», что «сумма инвестиций в развитие сети в регионе в 2022 году выросла на 11% по сравнению с предыдущим периодом». «Работу по укреплению связи по всей республике МТС ведет беспрерывно, мы продолжаем реализацию намеченных планов, для этого у нас есть достаточный запас оборудования»,— заверил он. Так, в прошлом году МТС в Татарстане увеличило количество базовых станций с покрытием 4G на 14%. Доступ к услугам компании появился еще в 22 насланных пунктах республики. Кроме того, еще 80 тыс. жителей региона получили доступ к домашнему интернету от МТС.

В 2023 году МТС «усилила сеть» рядом с Восточным и Южным автовокзалами Казани, новое телеком-оборудование было установлено на участке железной дороги между Зеленодольском и Казанью. «Работы по ускорению интернета прошли и на территории Казанского Кремля и прилегающей к ней набережной реки Казанки»,— сообщил господин Шакиров. По его словам, компания готовится к «наплыву туристов» в центре Казани. Кроме того, «на окраинах идут работы» в садовых товариществах и частном секторе. Господин Шакиров добавил, что в Татарстане в тестовом режиме запущены 5G-зоны. «Но на данный момент вопрос с распределением частот для массового внедрения 5G пока не решен на законодательном уровне, кроме того, 4G-сети вполне способны закрывать текущие потребности абонентов и 5G-технологии в большей степени рассматриваются с точки зрения использования корпоративными клиентам»,— отметил он.

В «Мегафоне» «Ъ-Казань» сообщили, что в прошлом году построили и модернизировали более 140 базовых станций в восьми городах и 32 районах Татарстана. ««Мегафон» достойно прошел период «турбулентности» в 2022 году. В нашем центре исследований и разработок сетевых решений компания тестирует российское и зарубежное оборудование для развития сети. Убеждены, что в обозримом будущем на рынке появятся российские разработки, которые закроют потребности рынка»,— сказали «Ъ-Казань» в пресс-службе оператора. В 2023 году в компании «сосредоточились на инфраструктуре в небольших поселениях Татарстана». В «Мегафоне» добавили, что сегодня в Татарстане действуют сети второго, третьего и четвертого поколения — 2G, 3G, 4G (LTE), а также LTE Advanced. «В России сейчас нет 5G сетей, доступных для коммерческой эксплуатации. Сложности развития 5G связаны с дефицитом радиочастот. Пока этот вопрос не будет решен на государственном уровне, говорить о полноценном запуске сети пятого поколения в России, как и в республике, преждевременно»,— указал оператор.

Компания «Таттелеком» (бренд «Летай») сообщила, что в 2022 году построила и модернизировала в республике 250 базовых станций. «Благодаря внедрению новых технологий и обновлению оборудования средняя скорость передачи данных за год повысилась на 10 % при росте абонентского трафика на 16 %. При этом в 50 населенных пунктах мобильный интернет 4G появился впервые, в 14 из них ранее сотовая связь полностью отсутствовала»,— сообщили «Ъ-Казань» в пресс-службе оператора. В 2023 году «Таттелеком» планирует продолжить работу «в штатном режиме». «Новое покрытие GSM/LTE будет создано не менее чем в 40 малых населенных пунктах, еще более чем в 50, где уже имеется наша голосовая связь, будет обеспечен доступ к 4G-интернету»,— пообещали в компании. «Таттелеком» заверяет, что несмотря «изменения в мировой экономике», компания продолжает «реализовывать проекты с прежней интенсивностью». «Возможность внедрения стандарта сети 5G рассматривается. На данный момент в России сохраняются некоторые вопросы организационного и технического характера. Перспективу развития технологии 5G компания «Таттелеком» не исключает»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе оператора.

Отметим, что в Татарстане, по данным минцифры, работают пять операторов морозильной связи. В компании «Билайн» на запрос «Ъ-Казань» не ответили. «Теле-2» сообщил, что воздержится от комментариев.

Кирилл Антонов