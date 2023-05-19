Белгородский губернатор сообщил о падении ракеты в Старооскольском округе вечером 18 мая

Воронка размером 5 на 15 метров, образовавшаяся вечером 18 мая у села Шаталовка Старооскольского округа, в 120 км к северу от границы Белгородской области с Харьковской областью Украины, появилась из-за попадания ракеты. Об этом губернатор Вячеслав Гладков рассказал в ответ на вопрос жителя региона в ходе прямого эфира 19 мая.

«Слава богу, что далеко от населенного пункта. Святое Белогорье — другого определения нет. Бог бережет. Надеюсь, что и наши Вооруженные силы сделают все, чтобы защитить жителей Белгородской области»,— сказал глава региона.

Накануне вечером Вячеслав Гладков сообщал, что воронка возле Шаталовки была обнаружена в лесополосе. Пострадавших не было.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в публикациях «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин