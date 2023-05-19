Чувашия и Иран намерены развивать сотрудничество

Глава Чувашии Олег Николаев и представители Исламской Республики Иран на полях проходящего в Казани международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum 2023» обсудили перспективы поставок химической продукции, медицинского и нефтегазового оборудования, а также электротехнической продукции.

«Чувашия готова расширять сотрудничество с Исламской Республикой в торгово-экономической, промышленной сферах, а также в области образования, сельского хозяйства и машиностроения», – цитирует Олега Николаева его пресс-служба.

Внешнеторговый оборот Чувашии и Ирана за 2022 год составил $588,5 тыс., или 0,1% общего внешнеторгового оборота Чувашии. Регион поставляет в Иран продукты питания, а импортирует изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"