На Кубани на выходных прогнозируют сильные дожди, грозы и град

В Краснодарском крае 20 и 21 мая прогнозируют ухудшение погоды. По данным Краснодарского ЦГМС, в регионе в субботу ожидаются кратковременные дожди и грозы, в воскресенье возможен сильный дождь и град.

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Ветер в регионе ожидается на уровне 5-10 м/с, местами возможны сильные порывы. При грозе в отдельных районах они достигнут 15-20 м/с. 20 мая на Кубани температура воздуха ночью будет 12…17°, местами в юго-восточных предгорных районах 8…13°, днем она поднимется до 22...27°. В горах ночью ожидается 5…10°, днем 15…20°, на Черноморском побережье ночью будет 13…18°, днем — 22…27°.

В воскресенье, 21 мая, ночью в регионе будет 10…15°, на Азовском побережье 12…17°, днем 18...23°. Местами в восточной половине края воздух прогреется до 25°. В горах ночью будет 8…13°, днем 13…18°, на Черноморском побережье ночью 13…18°, днем — 19…24°.

Татьяна Ручкина

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