Россельхознадзор выдал Воронежскому заповеднику лицензию на содержание животных в культурно-зрелищных целях

Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям провело выездное обследование ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова» на соответствие требованиям, предъявляемым при содержании животных в зоопарках. Об этом сообщили в ведомстве. Обследование проводилось после запроса лицензии со стороны учреждения.

«Территория заповедника расположена в Воронежской области. Содержатся бобры восточноевропейские, косули европейские, волки, лошади. Специалистами управления была осмотрена территория заповедника, условия содержания животных, их физическое состояние, клиническое здоровье, кормление, ветеринарное обслуживание. Также ознакомились со всей документацией»,— рассказали в ведомстве.

В Россельхознадзоре приняли решение о соответствии заповедника лицензионным требованиям. Лицензия была выдана бессрочно.

Сейчас в Воронежской области подобные лицензии имеют шесть хозяйствующих субъектов. По данным управления, без лицензии незаконно содержит животных ИП Чураков С.А. (зоопарк «Крестьянский дворик»). Материалы в отношении индивидуального предпринимателя переданы в региональное ГУ МВД.

Олег Мухин

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте