На Кубани горячее питание получают 685 тысяч детей

В Краснодарском крае бесплатным питанием обеспечивают около 685 тыс. школьников. В том числе 34 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья получают бесплатное двухразовое питание или компенсацию, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«Мы полностью регламентировали этот процесс, готова нормативная база, региональный стандарт. Разработали единые муниципальные меню, которые получили экспертные заключения Роспотребнадзора»,— отметила вице-губернатор Анна Минькова, подводя итоги работы регионального штаба по школьному питанию.

Министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева сообщила, что в регионе выровняли ситуацию с выплатой компенсаций за двухразовое питание родителям детей-инвалидов. Также за год выработали единые подходы к организации родительского общественного контроля.

Анна Минькова напомнила, что главным критерием еды в школах является ее вкус и качество. Она подчеркнула, что необходимо обеспечить у детей формирование правильных пищевых привычек. Для этого муниципалитеты должны тщательно подходить к выбору операторов, а в случае замечаний их менять.

Татьяна Ручкина

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