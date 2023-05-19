Альфа-банк победил сразу в трех номинациях в рамках первой ежегодной Национальной премии в сфере финансов и страхования финансового маркетплейса «Сравни». Банк получил первое место в номинациях «Лучшая ипотека», «Лучший накопительный счет» и «Лучшие кредиты для бизнеса».

Эксперты и пользователи «Сравни» выбрали лучшие финансовые и страховые компании России, создающие прорывные продукты и сервис. В премии в этом году была представлена 21 номинация. Победителей выбрали в несколько этапов. При выборе номинантов жюри учитывало уровень клиентского обслуживания и ориентированность на качество предложений и услуг.

Сеть мультибрендовых магазинов Brands из Объединенных Арабских Эмиратов планирует открыть несколько торговых точек в России к началу следующего года. Называются Москва и Санкт-Петербург. Магазины планируется открывать по договору франшизы.

Польская компания Europol Gaz, которая владеет участком газопровода Ямал — Европа, подала иск к «Газпрому» на 6 млрд злотых (почти $1,5 млрд). Она требует возместить упущенную выгоду из-за того, что Россия в прошлом году приостановила поставки газа в Польшу после отказа Варшавы оплачивать их в рублях.