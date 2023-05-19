Ярославцев предупредили о заморозках

В Ярославской области распространяется предупреждение о заморозках в субботу 20 мая. Рассылку экстренных сообщений организовал департамент региональной безопасности Ярославской области.

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Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Заморозки

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

Погода существенно поменяется в ночь с 19 на 20 мая. «В ночные часы 20 мая по северу Ярославской области ожидаются заморозки до -2°С»,— говорится в сообщении департамента региональной безопасности.

При этом в ГУ МЧС по региону отмечают, что практических во всех районах остается 4-5 класс пожароопасности. И предупреждают о возможности лесных пожаров. Самая напряженная ситуация складывается в Мышкинском, Первомайском, Гаврилов-Ямском и Угличском муниципальных районах.

Андрей Иванов