BMW сняла короткометражку с Умой Турман и BMW i7

Компания BMW представила The Calm — короткометражный фильм, главным героем которого стал электромобиль BMW i7.

Главные роли сыграли звезды мирового кино Ума Турман и Пом Клементьефф, исполнительным продюсером проекта стал Джозеф Косински, режиссером же фильм оказался Сэм Харгрейв, который ранее работал с проектами вселенной Marvel. Автором саундтрека стал оскароносный композитор Ханс Циммер. Премьера проекта состоялась на Международном Каннском кинофестивале.

По сюжету фильма двум секретных агентам необходимо провести встречу в Каннах, по дороге куда каждому герою предстоит справиться с противниками. А после встрече в отеле Martinez героям Умы Турман и Пом Клементьефф предстоит определиться с целью своей миссии и выполнить ее. Спутником героев выступает новейший электромобиль BMW i7 в флагманской версии M70, возможности которого демонстрируются по ходу сюжета.

Напомним, в начале 2000-х годов BMW выпустила серию короткометражек The Hire, в которых снимались автомобили немецкой марки и звезды мирового кино.

Максим Вершинин

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