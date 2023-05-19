На раскопках в Анапе археологи обнаружили 4 древних винодельни

В Анапе археологи обнаружили четыре винодельни времен Горгиппии. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на начальника Анапской археологической экспедиции ИА РАН Сергей Ильяшенко.

Археологи уже раскопали четыре винодельни, еще два объекта, по их словам, вероятно, ими окажутся. Причем, судя по объемам резервуаров для вина, ученые имеют дело не с домашними давильнями, а с торговым производством.

Сейчас раскопки ведутся на территории санатория «Мотылек». Помимо виноделен удалось обнаружить часть поселения, которая старше Горгиппии. Могильники датируют концом VI — началом V века до н.э. На это указывают сохранившиеся чернолаковая греческая керамика, которую практически перестали производить после 480 года до н. э. Обнаруженный некрополь можно отнести к догоргиппийскому поселению, которое в сочинениях древних авторов упоминается как Синд, Синдика или Синдская гавань.

Олег Исаев

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