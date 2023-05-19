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В Абинском районе будут судить мотоциклиста за ДТП со смертью пассажира

В суд направили уголовное дело в отношении жителя Абинского района, совершившего в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в котором погиб пассажир. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

По версии следствия, в декабре 2022 года 43-летний мужчина сел в состоянии опьянения и без водительского удостоверения за руль мотоцикла «Stels Delta 200». С ним находился пассажир. В хуторе Ольгинском на улице Ленина водитель наехал на обочину и врезался в дерево. В результате аварии пассажир получил несовместимые с жизнью травмы.

Водитель обвиняется по п.п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Теперь уголовное дело направлено в Абинский районный суд для рассмотрения. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем до трех лет.

Татьяна Ручкина

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