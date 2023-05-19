Гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман уйдет в отставку в течение года

Генеральный директор американского банка Morgan Stanley Джеймс Горман собирается уйти со своего поста в течение года. Он заявил об этом сегодня, 19 мая, на ежегодном собрании акционеров банка. «Конкретные сроки смены гендиректора не определены, но я и совет директоров ожидаем, что это произойдет в какой-то момент в ближайшие 12 месяцев»,— заявил господин Горман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu/File Photo, Reuters Фото: Tyrone Siu/File Photo, Reuters

Он также отметил, что совет директоров уже наметил «трех очень сильных кандидатов» на эту должность. Господин Горман не назвал их имен. Как пишет Financial Times со ссылкой на источники, это главы трех подразделений банка — Тед Пик, возглавляющий подразделение по ценным бумагам для институциональных клиентов, Энди Саперстейн (управление активами состоятельных клиентов) и Дэн Симковиц (инвестиционный менеджмент).

Господин Горман стал гендиректором Morgan Stanley в 2010 году. Под его руководством банк диверсифицировал свою деятельность, все активнее добавляя к традиционному для него инвестиционному банкингу и трейдингу управление активами. За эти 13 лет капитализация Morgan Stanley выросла втрое, до $140 млрд.

Акции банка сегодня подешевели на 0,5%.

Яна Рождественская