Путин потребовал ускорить завершение строительства соборной мечети в Симферополе

На заседании Совета по межнациональным отношениям президент РФ Владимир Путин заявил, что строительство соборной мечети в Симферополе нужно заканчивать скорее. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Об этом действительно мечтали многие поколения крымских татар и вообще мусульман, проживающих в Крыму. <…> Надо завершать, строительство длится уже достаточно давно, надо завершать»,— сказал президент.

Зампред Совета крымских татар при главе Крыма Чингиз Якубов отметил, что до завершения строительства осталось три-четыре месяца. Президент РФ заявил, что если при строительстве мечети нужна помощь, то к нему с этим вопросом может обратиться глава Крыма Сергей Аксенов. Владимир Путин пообещал переговорить с ним.

Татьяна Ручкина

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