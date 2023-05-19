20 мая в Краснодаре на двух перекрестках введут новую схему движения

С 20 мая в Краснодаре на перекрестках улиц Березанской и Северной, а также Ростовского шоссе и улицы Офицерской реорганизуют движение. Это позволит увеличить пропускную способность и минимизирует нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба мэрии.

С 20 мая, двигаясь по улице Березанская в сторону Северной, водители по правой полосе смогут поворачивать только направо. Проезжая по левой полосе, они смогут проехать прямо и повернуть налево.

Двигаясь по Ростовскому шоссе в сторону улицы Офицерской, водителям в крайней левой полосе будет разрешено повернуть только налево, во второй левой полосе — в обе стороны. Двигаясь по крайней правой и второй полосе справа, можно будет повернуть только направо.

Новая схема движения была разработана после согласования с сотрудниками ГИБДД. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин отмечает, что по итогам мониторинга эти перекрестки стали аварийно опасными очагами, на которых выявлено больше всего ДТП.

Татьяна Ручкина

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