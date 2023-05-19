Ограду Дворца наказного атамана отремонтируют в Краснодаре

Фрагменты ограждения Дворца наказного атамана отремонтируют в Краснодаре по инициативе педагогического комитета и лицея №48. Об этом сообщает пресс-служба краснодарской мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krd.ru Фото: krd.ru

Подрядчик сейчас восстановит кирпичную кладку по историческим эскизам. Завершить работы планируют до конца лета 2023 года.

Во времена СССР он назывался «Красным дворцом», в нем в разное время располагались Кубано-Черноморский Ревком, Горсовет, Дворец пионеров. В 1942 советскими подрывниками пришлось взорвать здание, чтобы оно не использовалась немецкими оккупантами. В 1950-е году на этом месте построили лицей № 48.

Олег Исаев

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