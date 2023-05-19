В Майкопе на участкового полиции и его знакомого завели дело за продажу данных из баз МВД

В Майкопе возбудили уголовное дело в отношении полицейского и его знакомого. Их подозревают в продаже данных из баз МВД, сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СКР по Адыгее

По данным следствия, житель Майкопа разместил в сети объявление об оказании услуг частного детектива. В феврале 2023 года к нему обратился мужчина, желающий получить информацию из баз данных МВД России.

Для выполнения заказа житель Майкопа обратился к своему знакомому участковому уполномоченному полиции отдела МВД, и тот скопировал персональные данные, содержащиеся в ведомственной базе. Он направил полученные сведения знакомому, который переслал их заказчику за денежное вознаграждение.

Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Адыгее возбудил в отношении участкового уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из личной заинтересованности). В ходе оперативного сопровождения расследования уголовного дела сотрудники УФСБ выявили дополнительный эпизод получения полицейским информации из баз данных МВД России.

Его знакомого подозревают в совершении преступления, по ч. 2 ст. 272 УК России (неправомерный доступ к компьютерной информации). Расследование уголовного дела в отношении полицейского продолжается, в отношении его знакомого — завершено и направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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