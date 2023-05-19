Первый спутник ростовской разработки запустят 27 июня

Первый разработанный специалистами АНО «ФИРОН» спутник ArcCube-01 будет запущен с космодрома «Восточный» 27 июня 2023 года. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

В 2021 году зарегистрированное в Ростове-на-Дону АНО «ФИРОН» при поддержке регионального правительства приняла участие в конкурсе Фонда содействия инновациям и выиграла грант на космический проект. В результате его реализации был создан спутник ArcCube-01. Радиоэлектронные компоненты спутника подготовлены специалистами компании «Спутникс» - резидента фонда «Сколково», полезную нагрузку подготовил центр космических технологий «Арктурус».

Космический аппарат ArcCube-01 представляет из себя 3U-кубсат с габаритами 30 см х 10 см х 10 см. В ближайшее время спутник будет транспортирован и подготовлен к запуску, его планируют вывести на высоту около 550 км. Управлять аппаратом после его выхода на орбиту Земли будут из специально созданного в Ростове-на-Дону центра.

ArcCube-01 предназначен для проведения школьниками экспериментов по организации защищенного канала передачи. Спутник будет обеспечивать вещание ключевой последовательности в радиолюбительском диапазоне частот.

Кристина Федичкина