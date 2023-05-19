Туристы идут на выручку

Участники пермского гостиничного бизнеса сообщают о росте заполняемости отелей в мае. Гостиничный рынок находится в стадии роста, говорят представители бизнеса, некоторые отели заполнены почти полностью. В этом году спрос на номера на 15–20% превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Сейчас отели загружены в связи с проведением «Форума гостеприимства», но клиенты уже бронируют гостиницы в преддверии Дягилевского фестиваля и юбилея Перми. Отельеры считают, что по мере приближения 300-летия города загрузка гостиниц вырастет еще.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Гостиницы Пермского края опубликовали годовую финансовую отчетность. Большинство отелей, отчетность которых изучил «Ъ-Прикамье» в сервисе «СПАРК-Интерфакс», нарастили выручку в среднем на 10–20% или сохранили ее на прежнем уровне. При этом чистая прибыль региональных гостиниц упала, а некоторые даже получили убыток.

Так, ООО «Пермтурист», управляющее крупнейшим пермским комплексом «Урал», нарастило выручку (231,6 млн руб.) и прибыль (40,8 млн руб.) на 15,1% и 9,1% соответственно по сравнению с 2021 годом. Выручка ООО «Пилвар», управляющего Four Elements Hotel Perm, увеличилась до 160 млн руб.— это на 10,6% больше, чем в 2021-м, а прибыль упала до 13,4 млн руб., то есть на 20,5%. АО «Отель Прикамье» завершило год с выручкой в 967 млн руб., выросшей на 25,2%, но получило 1,1 млн руб. убытка.

Гостиницы New Star и City Star показали сходные финансовые результаты. Выручка ООО «Нью Стар» подросла на 16,1% (до 107,4 млн руб.), а прибыль уменьшилась на 50% (до 5,49 млн руб.). Выручка ООО «Сити Стар» поднялась более значительно — на 22% (до 87,7 млн руб.), а чистая прибыль снизилась на 24,9% (до 3,8 млн руб.).

Разнонаправленные результаты получили отели, управляемые УК «Дом Хоспиталити». ООО «Гамма» (Holiday Inn) сохранило выручку почти на уровне 2021 года, получив по итогам 2022-го 188,4 млн руб. (+1,7% от 2021 года). Прибыль компании упала на 21,2% (до 34,4 млн руб.). ООО «Авиаотель» (гостиница «Полет») незначительно сократило выручку (36,7 млн руб.) — на 0,6% и ушло в убытки (6,8 млн руб.).

Выручка ООО УК «Гранд Отель Пермь» (управляет одноименной пятизвездочной гостиницей) поднялась на 7% — до 47 млн руб., а прибыль упала сразу на 52,3% — до 22 млн руб.

Пермские отели долгое время не могли выбраться из сложной финансовой ситуации, в которую попали из-за пандемии коронавируса. В 2020 году из-за режима самоизоляции гостиницы Прикамья простаивали с апреля по август, но и потом их заполняемость из-за эпидемиологических ограничений долгое время была сниженной. По итогам 2021 года отели несколько поправили свое положение. Средняя заполняемость гостиниц в 2021 году достигала 55–56%.

Владелец отелей New Star и City Star Александр Полев объяснил падение прибыли в 2022 году ростом налога на имущество и земельным налогом. В 2022 году гостиницы господина Полева показывали «хорошую заполняемость» — примерно 75%. Сейчас New Star и City Star работают с такой же загрузкой. Господин Полев сообщил, что его отели в преддверии юбилея Перми не смогут принять больше гостей, чем сейчас, так как 75% считается «максимальной загрузкой» в отрасли. По мнению собеседника, гостиницы, имеющие более низкую заполняемость, смогут ее увеличить перед праздничными мероприятиями.

Директор гостиницы «Чусовская» Станислав Кернер объяснил падение годовой прибыли отелей тем, что при значительном увеличении расходов средний чек за проживание в гостиницах не увеличился. «У кого-то выросла загрузка, число ночевок гостей, но средний чек, размер которого не изменился, это главный показатель в отельном бизнесе»,— говорит господин Кернер. Среднегодовая заполняемость гостиницы «Чусовская» — около 30%. В отеле возлагают надежды на повышение этого показателя в летний сезон. Летом в Чусовом и его окрестностях планируется много событий, в том числе 90-летие города, спортивные мероприятия и другие. Директор «Чусовской» рассчитывает, что загрузка гостиницы вырастет, в том числе благодаря празднованию 300-летия Перми, 360-летия Кунгура, ночевок «транзитных» туристов, проезжающих летом через город в отпуск.

Евгения Ахмедова