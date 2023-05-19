Депутаты предложили упростить доступ фермеров к ярмаркам в Петербурге

Фермерам и садоводам в Санкт-Петербурге могут разрешить заявляться на ярмарки по упрощенной процедуре в день их проведения. Соответствующую инициативу внесли на рассмотрение Законодательного собрания города члены парламентского комитета по законодательству, сообщила пресс-служба Мариинского дворца в пятницу, 19 мая.

По словам председателя комитета Всеволода Беликова, текущее регулирование не позволяет производителям своевременно размещать свои товары на ярмарках, зачастую лишая потребителей лучшего выбора.

«Это не только позволит поддержать представителей малого и среднего бизнеса — небольшие предприятия, фермеров, граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство или занимаются садоводством, огородничеством и животноводством, но и поможет оперативно заполнять оставшиеся по тем или иным причинам свободными ярмарочные площади»,— сказал он.

Отметим, в текущем году в Петербурге запланировано проведение 216 региональных ярмарок и ярмарок выходного дня.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте