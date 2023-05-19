Годовая инфляция в Татарстане в апреле снизилась из-за падения сырьевых издержек производителей продовольствия

В Татарстане годовая инфляция в апреле этого года замедлилась до 1,08% в связи со снижением

сырьевых издержек некоторых производителей продовольствия и ростом предложения ряда товаров длительного пользования, а также из-за того, что в расчете годовой инфляции перестал учитываться всплеск цен весны 2022 года. Такая информация опубликована на сайте Отделения – Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Банка России.

Прирост стоимости продовольственных товаров составил в апреле в Татарстане 0,05% против 2,74% в прошлом месяце. На это, в частности, повлияло падение издержек производителей ряда продуктов питания. Непродовольственная инфляция сократилась до 1,59% после 1,56% в марте. Это произошло из-за увеличения предложения некоторых товаров на отечественном рынке. Кроме того, на это повлиял эффект высокой базы.

Инфляция в сфере услуг же при этом выросла до 6,97% против 6,60% в марте. Это объясняется эффектом сравнительной базы 2022 года.

"Ъ-Казань"