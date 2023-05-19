Руководитель фракции СРЗП в госсовете Удмуртии: перспективы развития бизнеса заключаются в формировании инфраструктуры села

Перспективы развития бизнеса заключаются в формировании инфраструктуры села, в том числе в строительстве дорог, энергетической инфраструктуры и выстраивания логистических цепочек. Об этом заявил руководитель депутатской фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» в госсовете Удмуртии Игорь Стрелков в рамках пресс-конференции. По его словам, важно также стабилизировать основные рынки и обеспечить меры государственной поддержки производителям в молочном животноводстве и растениеводстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

Как отметил господин Стрелков, депутаты фракции выступают с предложениями об организации прямых субсидий из расчета на килограмм реализованного молока, а также предлагают ввести кредитные каникулы для сельхозпредприятий, рефинансировать заемы товаропроизводителей по низкой процентной ставке, а также использовать продукцию сельхозпредприятий для государственной социальной поддержки некоторых категорий граждан.

Еще одно условие — создание технических возможностей для сельхозотрасли и развитие машиностроения, основанного на использовании отечественных комплектующих, совершенствование технологий. Кроме того, Игорь Стрелков отметил важность сотрудничества с другими регионами, у которых есть лучшие условия для производства определенных видов сельхозпродукции, которых нет в Удмуртии.