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ДУМ Татарстана: Закон об исламском банкинге могут принять летом 2023 года

Закон об исламском банкинге могут принять летом этого года. Об этом заявил ученый секретарь Совета улемов Духовного управления мусульман Татарстана Рустем Нургалеев.

По его словам, в настоящее время документ готов ко второму чтению в Госдуме. Принять его намерены в конце июня или в июле. "Чтобы первый блин не вышел комом, было решено сделать его поменьше», - добавил господин Нургалеев.

Напомним, исламский банкинг будет работать в течение двух лет в четырех регионах РФ, в том числе в Татарстане. В дальнейшем в него будут добавлять новые возможности в зависимости от их востребованности на практике.

"Ъ-Казань"

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